قطر: بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة خلال الساعات القادمة

(MENAFN
- Amman Net) الدوحة: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة سيكون خلال الساعات القادمة.
وأضاف أن محادثات الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث نشر على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية القطرية على منصة“إكس”، اليوم الخميس.
وقال الأنصاري:“إن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستمرة، وتسير بشكل إيجابي”.
وأكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية“قنا”، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة.
الأناضول
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