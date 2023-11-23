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قطر: بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة خلال الساعات القادمة

11/23/2023 2:12:39 AM
(MENAFN- Amman Net) الدوحة: قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة سيكون خلال الساعات القادمة.

وأضاف أن محادثات الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة تسير بشكل إيجابي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث نشر على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية القطرية على منصة“إكس”، اليوم الخميس.

وقال الأنصاري:“إن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستمرة، وتسير بشكل إيجابي”.

وأكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية“قنا”، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة.

الأناضول

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