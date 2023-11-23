صحة غزة: 200 جريح والأطباء محاصرون بالمستشفى الإندونيسي

صحة غزة: 200 جريح والأطباء محاصرون بالمستشفى الإندونيسي
التاريخ
11/23/2023 2:12:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 200 جريح برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين في المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.
ولاحقا ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتلت أبراج الإسكان مقابل المستشفى الإندونيسي وأطلقت النار تجاه الأهالي في مشروع بيت لاهيا ومحيطها شمال غزة.
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