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الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من بيت لحم

11/23/2023 2:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم جمال حسان (44 عاما)، وعاطف سليمان عبيات من منطقة العبيات شرق بيت لحم، وإبراهيم محمد الخمور (28 عاما) من مدينة بيت جالا غربا، وحمزة خالد عياد (19 عاما) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.




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