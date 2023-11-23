الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم جمال حسان (44 عاما)، وعاطف سليمان عبيات من منطقة العبيات شرق بيت لحم، وإبراهيم محمد الخمور (28 عاما) من مدينة بيت جالا غربا، وحمزة خالد عياد (19 عاما) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
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