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الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في القدس

11/23/2023 2:12:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طفل، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقاله.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه طفل في البلدة، خلال وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المحيط بالبلدة.
وفا




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