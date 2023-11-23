الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في القدس
التاريخ
11/23/2023 2:12:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طفل، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة، قبل اعتقاله.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه طفل في البلدة، خلال وجوده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المحيط بالبلدة.
وفا
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