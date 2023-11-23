إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا
التاريخ
11/23/2023 2:12:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة في عدد من الشوارع والأزقة، واندلعت مواجهات عنيفة داخل المخيم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص.
وفا
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