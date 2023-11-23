وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء
التاريخ
11/23/2023 2:12:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.
كما دعا الديوان، مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.
وتاليا التفاصيل:
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