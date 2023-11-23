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وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

11/23/2023 2:12:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع عدد من المؤسسات، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة.


كما دعا الديوان، مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية.


وتاليا التفاصيل:

















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