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سعر غرام الذهب 21 يسجل 40.6 دينارا والليرة الإنجليزية تبلغ 330 دينارا اليوم في الاردن

11/23/2023 2:12:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت اسعار الذهب بالاردن اليوم الخميس ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.6 للبيع للمواطنين مقابل 38.9 للشراء منهم ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات

فيما استقر سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات اليوم عند 330 دينارًا، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 290 دينارًا .




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