سعر غرام الذهب 21 يسجل 40.6 دينارا والليرة الإنجليزية تبلغ 330 دينارا اليوم في الاردن

سعر غرام الذهب 21 يسجل 40.6 دينارا والليرة الإنجليزية تبلغ 330 دينارا اليوم في الاردن
التاريخ
11/23/2023 2:12:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقرت اسعار الذهب بالاردن اليوم الخميس ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.6 للبيع للمواطنين مقابل 38.9 للشراء منهم ، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات
فيما استقر سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات اليوم عند 330 دينارًا، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 290 دينارًا .
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