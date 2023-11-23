توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي انه قد وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حتى تاريخ اليوم إلى ( 320316 ) متقاعداً مُرتفعاً من ( 298443 ) متقاعداً في نهاية العام الماضي 2022 أي بزيادة مقدارها (21873) متقاعداً وهم المتقاعدون الجدد منذ بداية العام الجاري.
وتُشكّل الإناث ما يقرب من ( 18% ) من إجمالي متقاعدي الضمان فيما يُشكّل المتقاعدون غير الأردنيين ما نسبته (3%) تقريباً من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان.
ومن المتوقع أن تصل فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي إلى حوالي (142) مليون دينار.
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