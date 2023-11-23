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توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

11/23/2023 2:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي انه قد وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي حتى تاريخ اليوم إلى ( 320316 ) متقاعداً مُرتفعاً من ( 298443 ) متقاعداً في نهاية العام الماضي 2022 أي بزيادة مقدارها (21873) متقاعداً وهم المتقاعدون الجدد منذ بداية العام الجاري.
وتُشكّل الإناث ما يقرب من ( 18% ) من إجمالي متقاعدي الضمان فيما يُشكّل المتقاعدون غير الأردنيين ما نسبته (3%) تقريباً من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان.
ومن المتوقع أن تصل فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي إلى حوالي (142) مليون دينار.

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