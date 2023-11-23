هيئة المعابر في غزة : اجلاء 335 شخصاً بينهم أردني عبر معبر رفح اليوم الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت هيئة المعابر والحدود في غزة قائمة باسماء نحو 335 شخص من اصحاب الجنسيات الاجنبية سيتم اليوم اجلائهم عبر معبر رفح بينهم مواطن اردني الجنسية
وتضم القائمة نحو 335 فردًا من مختلف الأعمار والجنسيات، بينها الأردنية والأمريكية والألمانية والأوكرانية، قالت انه سيتم اجلائهم اليوم عبر معبر رفح
هذا ويتواجد فريق من السفارة الاردنية في القاهرة عند معبر رفح من الجانب المصري للتنسيق والتحضير لاي عمليات اجلاء للاردنيين عبر معبر رفح الحدودي.
وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، امس الأربعاء، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تقل 53 مواطنا اردنيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح ستصل اليوم المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية
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