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هيئة المعابر في غزة : اجلاء 335 شخصاً بينهم أردني عبر معبر رفح اليوم الخميس

11/23/2023 2:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت هيئة المعابر والحدود في غزة قائمة باسماء نحو 335 شخص من اصحاب الجنسيات الاجنبية سيتم اليوم اجلائهم عبر معبر رفح بينهم مواطن اردني الجنسية
وتضم القائمة نحو 335 فردًا من مختلف الأعمار والجنسيات، بينها الأردنية والأمريكية والألمانية والأوكرانية، قالت انه سيتم اجلائهم اليوم عبر معبر رفح
هذا ويتواجد فريق من السفارة الاردنية في القاهرة عند معبر رفح من الجانب المصري للتنسيق والتحضير لاي عمليات اجلاء للاردنيين عبر معبر رفح الحدودي.
وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، امس الأربعاء، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تقل 53 مواطنا اردنيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح ستصل اليوم المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية




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