الاحتلال يفجر مخزنا ويعتقل مواطنين من رمانة غرب جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخزنا في قرية رمانة غرب جنين، واعتقلت مواطنين فلسطينيين وعبثت بمحتويات عدة منازل.
وقالت مصادر لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال فجرت غرفة "مخزن" في منزل يعود للمواطن الفلسطيني محمد فواز صبيحات، ودمرت محتويات المنزل، واعتقلت نجله هيثم صبيحات.
وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل عرف منها: يوسف وأحمد محمد بشناق، والشقيقين فواز ووسام غسان صبيحات، ودمرت محتوياتهم بعد تفجير الأبواب .
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