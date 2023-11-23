قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، اتفاقية قرض تنموي، مُقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء، للمساهمة في تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بقيمة (46) مليون يورو.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، على أهمية الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء ومؤسستي "الخبرة الفرنسية"، ذراع الدعم الفني للوكالة، و"بروباركو"، ذراع تمويل القطاع الخاص للوكالة، وقدرت دعمهم للأردن.
وتم خلال اللقاء مراجعة تقدم سير العمل في المشاريع القائمة والممولة من الوكالة، كما تم التباحث حول المشاريع قيد التحضير مع الوكالة للعام 2024 في قطاع المياه والصرف الصحي ودعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.
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