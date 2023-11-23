-->

Thursday, 23 November 2023 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

11/23/2023 2:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، اتفاقية قرض تنموي، مُقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء، للمساهمة في تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بقيمة (46) مليون يورو.


وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، على أهمية الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء ومؤسستي "الخبرة الفرنسية"، ذراع الدعم الفني للوكالة، و"بروباركو"، ذراع تمويل القطاع الخاص للوكالة، وقدرت دعمهم للأردن.


وتم خلال اللقاء مراجعة تقدم سير العمل في المشاريع القائمة والممولة من الوكالة، كما تم التباحث حول المشاريع قيد التحضير مع الوكالة للعام 2024 في قطاع المياه والصرف الصحي ودعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.


MENAFN23112023000208011052ID1107475673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث