قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، اتفاقية قرض تنموي، مُقدم من الوكالة الفرنسية للإنماء، للمساهمة في تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بقيمة (46) مليون يورو.



وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، على أهمية الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء ومؤسستي "الخبرة الفرنسية"، ذراع الدعم الفني للوكالة، و"بروباركو"، ذراع تمويل القطاع الخاص للوكالة، وقدرت دعمهم للأردن.



وتم خلال اللقاء مراجعة تقدم سير العمل في المشاريع القائمة والممولة من الوكالة، كما تم التباحث حول المشاريع قيد التحضير مع الوكالة للعام 2024 في قطاع المياه والصرف الصحي ودعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام.

