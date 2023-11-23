قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !
التاريخ
11/23/2023 2:12:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مدير عام وزارة الصحة بغزة من داخل المستشفى الإندونيسي بإنذار الاحتلال لهم بإخلاء المستشفى في 4 ساعات.
وكشف مدير عام وزارة الصحة عن مغادرة 450 مريضا أمس الأربعاء وبقاء حوالي 200 مريض .
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