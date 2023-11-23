وزير المالية البريطاني يكشف عن ميزانية الخريف لتنشيط الاستثمار والنشاط الاقتصادي

(MENAFN
) كشف وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، عن ميزانية الخريف يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر، والتي تستهدف تنشيط الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة. تتضمن الميزانية تخفيضات في مساهمات الموظفين في الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود تعزيز الأخلاق العملية.
كما شدد هانت على أهمية القرارات الصعبة التي اتخذت للمساعدة في إعادة الاقتصاد إلى الطريق الصحيح بعد التأثيرات السلبية للجائحة وأزمة الطاقة. وأكد قائلاً: "تحققت خطتنا للاقتصاد البريطاني من النجاح، ولكن العمل لم يكتمل بعد." سجلت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا في الأشهر الأخيرة، حيث تتوقع التوقعات الرسمية النمو بنسبة 0.6 بالمئة هذا العام، مقارنة بتوقعات بتراجع بنسبة 0.2 بالمئة في مارس. ولكن تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7 بالمئة، مقابل 1.8 بالمئة المتوقعة في الربيع.
كذلك ظل النمو الاقتصادي هادئاَ على الرغم من انخفاض حاد في التضخم إلى 4.6 بالمئة في أكتوبر مقارنة بأكثر من 11 بالمئة قبل عام، وتظل فرص العمل قليلة. أعلن هانت عن "110 تدبيرًا" تهدف إلى زيادة الاستثمار السنوي في الشركات بمبلغ 20 مليار جنيه إسترليني، دون اللجوء إلى "اقتراض إضافي أو ديون"، كما أشار.
في حين أظهرت البيانات الحديثة حول الاقتراض الحكومي، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أرقامًا أدنى من التوقعات الرسمية للسنة المالية الحالية، مما يقلل من هامش حرية وزير المالية للإعلان عن خفض بعض الضرائب. يمكن أن تؤثر هذه القرارات الميزانية على مكانة حزب المحافظين في استطلاعات الرأي، خاصة مع تراجعه بشكل كبير أمام حزب العمل قبل الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل.
وأعلن هانت تمشيًا مع تركيز الميزانية على تشجيع العمل الجاد، عن تقليص في مساهمات الموظفين في الضمان الاجتماعي من 12 بالمئة إلى 10 بالمئة، مشمولًا بهذا التقليص حوالي 27 مليون شخص يكسبون بين 12,570 و50,750 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.
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