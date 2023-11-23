لا تتسرعوا الحكم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬وايضا‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نقلل‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الفريق‭ ‬الاماراتي‭ ‬الشقيق؛‭ ‬فهو‭ ‬يملك‭ ‬الاستقرار‭ ‬على‭ ‬الاقل،‭ ‬والخبرة‭ ‬امتدادا‭ ‬من‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬اليه‭ ‬منذ‭ ‬تصفيات‭ ‬2022،‭ ‬وهو‭ ‬يستحق‭ ‬الاحترام‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬عطائه‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬لعب‭ ‬بعزيمة‭ ‬قوية‭ ‬للفوز‭ ‬وبقراءة‭ ‬فنية‭ ‬مكنته‭ ‬من‭ ‬كسب‭ ‬اهم‭ ‬ثلاث‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬تضاف‭ ‬الى‭ ‬نقاط‭ ‬الجولة‭ ‬الاولى‭ ‬ليبقى‭ ‬متصدرا‭!‬





} ‭ ‬حرية‭ ‬النقد‭ ‬مكفولة‭ ‬للجميع؛‭ ‬سواء‭ ‬لطريقة‭ ‬اللعب‭ ‬او‭ ‬لمجموعة‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين،‭ ‬واعتقد‭ ‬بان‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لعب‭ ‬بما‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬اوراق‭ ‬وبقراءة‭ ‬للفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ (‬نقزمه‭) ‬كمدرب‭ ‬له‭ ‬خبرته،‭ ‬وكان‭ ‬يسعى‭ ‬كغيره‭ ‬للفوز؛‭ ‬لانه‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬مجد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطولتين‭ ‬مهمتين،‭ ‬عالمية‭ ‬وقارية،‭ ‬وكلنا‭ ‬نعيش‭ ‬ذات‭ ‬الأمل‭.‬





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‬برأيي‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نضع‭ ‬في‭ ‬بطوننا‭ (‬بطيخة‭ ‬صيفي‭)‬؛‭ ‬فالفريق‭ ‬وإن‭ ‬خلا‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬النجوم‭ ‬الذين‭ ‬يتمناهم‭ ‬الجميع؛‭ ‬وبالذات‭ ‬أولئك

المتابعون‭ ‬لمباريات‭ ‬الدوري‭ ‬وتكون‭ ‬لديهم‭ ‬نظرة‭ ‬فاحصة‭ ‬في‭ ‬التشكيلة،‭ ‬لكنهم‭ ‬يقرون‭ ‬بأن‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سيئا،‭ ‬ووضعية‭ ‬اللاعبين‭ ‬يتحكم‭ ‬فيها‭ (‬بيتزي‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬تشكيل‭ ‬متوازن‭ ‬للدوحة؛‭ ‬ولا‭ ‬تخلقه‭ ‬الا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المطبات‭.‬





} ‭ ‬لا‭ ‬نختلف‭ ‬بأننا‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬الفرص‭ ‬الحقيقية‭ ‬قليلة‭ ‬لا‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬الافضل؛‭ ‬ولكن‭ ‬عن‭ ‬الاشطر؛‭ ‬وممن‭ ‬يخدمه‭ ‬الحظ‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬النوادر،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬للاماراتيين،‭ ‬لكن‭ ‬الرهان‭ ‬بيننا‭ ‬وبينهم‭ ‬من‭ ‬سيضحك‭ ‬اخيرا‭ ‬ويكون‭ ‬اول‭ ‬المتسابقين؛‭ ‬لأننا‭ ‬سنتأهل‭ ‬معا،‭ ‬والعبرة‭ ‬بالنهايات‭.‬





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‬على‭ ‬اية‭ ‬حال‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نبتعد‭ ‬عن‭ ‬العاطفة،‭ ‬ونحن‭ ‬نقرأ‭ ‬المنتخب،‭ ‬ولتحكمنا‭ ‬الواقعية،‭ ‬فالمشوار‭ ‬طويل،‭ ‬وثمانية‭ ‬مقاعد‭ ‬اسيوية‭ ‬للمونديال؛‭ ‬شخصيا‭ ‬اعتقد‭ ‬سيكون‭ ‬لنا‭ ‬واحد‭ ‬منها،‭ ‬والمهم‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬العزيمة‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭ ‬قوية؛‭ ‬وألا‭ ‬تنكسر‭ ‬سواء‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين‭ ‬او‭ ‬لمسؤولي‭ ‬المنتخب،‭ ‬ولنتمسك‭ ‬ايضا‭ ‬كمتابعين‭ ‬بثقة‭ ‬في‭ ‬قدرة‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬خبرتهم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬



