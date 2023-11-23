تعّطل 3 مركبات يسبب ازدحام مروري قبل نفق صويلح صباح اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم فادي الفقيه، من إدارة السير المركزية، إن توقف حركة السير بشكل مُؤقت، صباح اليوم الخميس، قبل نفق صويلح باتجاه اشارات الصناعة، كان بسبب تعطّل مركبات.
وبيّن الفقيه، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع تعّطل 3 مركبات، داخل نفق صويلح باتجاه اشارات الصناعة، ما سبب ازدحاماً مرورياً لفترة من الوقت.
وأضاف أنه تم تحريك "الونش" للموقع، وإبعاد المركبات المُتعطلة عن الطريق، وتسيير حركة السير بشكل طبيعي.
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