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تعّطل 3 مركبات يسبب ازدحام مروري قبل نفق صويلح صباح اليوم

11/23/2023 1:13:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الملازم فادي الفقيه، من إدارة السير المركزية، إن توقف حركة السير بشكل مُؤقت، صباح اليوم الخميس، قبل نفق صويلح باتجاه اشارات الصناعة، كان بسبب تعطّل مركبات.


وبيّن الفقيه، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع تعّطل 3 مركبات، داخل نفق صويلح باتجاه اشارات الصناعة، ما سبب ازدحاماً مرورياً لفترة من الوقت.


وأضاف أنه تم تحريك "الونش" للموقع، وإبعاد المركبات المُتعطلة عن الطريق، وتسيير حركة السير بشكل طبيعي.

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