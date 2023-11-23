بايدن يؤكد لنتنياهو ضرورة التهدئة على الحدود مع لبنان والضفة الغربية

MENAFN - Al Wakeel News)في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم التأكيد على أهمية التهدئة على طول الحدود مع لبنان والضفة الغربية.

وقد ناقش الزعيمان خطة للوقف المؤقت للقتال، الذي من المتوقع أن يفتح الباب أمام زيادة في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وفي إطار هذا الاتصال، شدد بايدن على أهمية الحفاظ على الهدوء على الحدود اللبنانية والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا يعزز الفرص لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.