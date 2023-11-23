بايدن يؤكد لنتنياهو ضرورة التهدئة على الحدود مع لبنان والضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم التأكيد على أهمية التهدئة على طول الحدود مع لبنان والضفة الغربية.
وقد ناقش الزعيمان خطة للوقف المؤقت للقتال، الذي من المتوقع أن يفتح الباب أمام زيادة في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي إطار هذا الاتصال، شدد بايدن على أهمية الحفاظ على الهدوء على الحدود اللبنانية والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا يعزز الفرص لتقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
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