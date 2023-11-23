بايدن: مليشيات تابعة لإيران استهدفتنا بالعراق وسوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب عن تعرض قواته لهجمات من قبل مليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا.
وأكد بايدن أن قوات الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في العراق، معبرًا عن أن الهدف من هذه الضربات هو تقليص وتعطيل الهجمات المستهدفة ضد الولايات المتحدة وشركائها.
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