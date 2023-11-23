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بايدن: مليشيات تابعة لإيران استهدفتنا بالعراق وسوريا

11/23/2023 1:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب عن تعرض قواته لهجمات من قبل مليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا.

وأكد بايدن أن قوات الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في العراق، معبرًا عن أن الهدف من هذه الضربات هو تقليص وتعطيل الهجمات المستهدفة ضد الولايات المتحدة وشركائها.


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