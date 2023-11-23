-->

Thursday, 23 November 2023 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحمل الكهربائي في الأردن يواصل الارتفاع ويسجل 3370 ميغاواط يوم أمس

11/23/2023 1:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل الحمل الكهربائي المُسجل على الشبكة الكهربائية بالارتفاع، يوم أمس الأربعاء، ليصل إلى 3370 ميغاواط.


وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن استمرار ارتفاع الأحمال يأتي في ظل انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الطقس، خاصة خلال ساعات المساء، ما يزيد من الاعتماد على الأجهزة الكهربائية للتدفئة.


وبيّنت أنه من المُتوقع أن يتجاوز الحمل الأقصى خلال موسم الشتاء الحالي حاجز الـ 4200 ميغاواط.


وأشارت الشركة إلى أن الشبكة قادرة على استيعاب الاحمال بمختلف احجامها، وتعمل بشكل مستمر على ادامة التيار الكهربائي وتزويد شركات التوزيع بالطاقة اللازمة.

MENAFN23112023000208011052ID1107475440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث