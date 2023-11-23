الحمل الكهربائي في الأردن يواصل الارتفاع ويسجل 3370 ميغاواط يوم أمس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل الحمل الكهربائي المُسجل على الشبكة الكهربائية بالارتفاع، يوم أمس الأربعاء، ليصل إلى 3370 ميغاواط.



وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن استمرار ارتفاع الأحمال يأتي في ظل انخفاض درجات الحرارة، وبرودة الطقس، خاصة خلال ساعات المساء، ما يزيد من الاعتماد على الأجهزة الكهربائية للتدفئة.



وبيّنت أنه من المُتوقع أن يتجاوز الحمل الأقصى خلال موسم الشتاء الحالي حاجز الـ 4200 ميغاواط.



وأشارت الشركة إلى أن الشبكة قادرة على استيعاب الاحمال بمختلف احجامها، وتعمل بشكل مستمر على ادامة التيار الكهربائي وتزويد شركات التوزيع بالطاقة اللازمة.