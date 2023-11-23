-->

Thursday, 23 November 2023 11:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


15 شهيدًا بغارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في خان يونس

11/23/2023 1:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد العشرات وجرح آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وقبل قليل، ذكر المراسل أن 15 شخصا استشهدوا، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.


كما أفاد المراسل بوقوع عدد من الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين وشقة سكنية في دير البلح وسط القطاع.
للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN23112023000208011052ID1107475439

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث