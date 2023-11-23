15 شهيدًا بغارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News)استشهد العشرات وجرح آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .



وقبل قليل، ذكر المراسل أن 15 شخصا استشهدوا، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.



كما أفاد المراسل بوقوع عدد من الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين وشقة سكنية في دير البلح وسط القطاع.

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