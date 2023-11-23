15 شهيدًا بغارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد العشرات وجرح آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وقبل قليل، ذكر المراسل أن 15 شخصا استشهدوا، بالإضافة إلى عدد من المفقودين، في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما أفاد المراسل بوقوع عدد من الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين وشقة سكنية في دير البلح وسط القطاع.
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