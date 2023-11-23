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السودان.. رئيس مجلس السيادة الانتقالي ينهي مهام 4 وزراء و6 ولاة

11/23/2023 1:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، قرارا باعتماد قرار مجلس الوزراء والقاضي بإنهاء تكليف 4 وزراء.


وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن البرهان قرر إنها تكليف كل من وزير الداخلية، فريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، ووزير العدل محمد سعيد الحلو، ووزيرة الصناعة بتول عباس عوض، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس.
كما أصدر أمرا بتعيين كل من اللواء شرطة م خليل باشا سايرين أمرقيل على رأس وزارة الداخلية، ومعاوية عثمان محمد خير وزيرا للعدل، ومحاسن علي يعقوب وزيرة للصناعة، وأسامة حسن محمد أحمد، وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف.
وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي أيضا قرارا بإنهاء تكليف 6 ولاة وهم، عوض الله العاقب والي الجزيرة، خوجلي حمد عبد الله والي كسلا، الباقر أحمد علي والي الولاية الشمالية، معتصم عبد السلام عوض عبد السلام والي غرب كردفان، سعد آدم بابكر ولاية وسط دارفور، وحامد محمد التجاني هنو والي جنوب دارفور.


وأمر بتعيين كل من الطاهر إبراهيم الخير الحسن واليا لولاية الجزيرة، ومحمد موسي عبد الرحمن يونس واليا لولاية كسلا، وعوض الله محمد واليا للولاية الشمالية، وعصام الدين هارون أحمد محمد واليا لولاية غرب كردفان.

روسيا اليوم


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