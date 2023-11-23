قطر تعلن عن بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة خلال الساعات القادمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية عن تقدم إيجابي في مفاوضات تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث أن المحادثات تسير بشكل إيجابي، مشيراً إلى أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة المتفق عليه سيتم خلال الساعات القادمة.
وأكد المتحدث أن العمل مستمر بتنسيق مع الأطراف المعنية وشركائهم في مصر والولايات المتحدة لضمان سرعة بدء الهدنة، مع التأكيد على التزام قطر بدعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة.
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