قطر تعلن عن بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة خلال الساعات القادمة

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية عن تقدم إيجابي في مفاوضات تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث أن المحادثات تسير بشكل إيجابي، مشيراً إلى أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة المتفق عليه سيتم خلال الساعات القادمة.



وأكد المتحدث أن العمل مستمر بتنسيق مع الأطراف المعنية وشركائهم في مصر والولايات المتحدة لضمان سرعة بدء الهدنة، مع التأكيد على التزام قطر بدعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة.



للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا