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FBI: الانفجار على الجسر الحدودي مع كندا لم يكن عملا إرهابيا

11/23/2023 1:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أن الانفجار على الجسر الحدودي الذي يربط بين نيويورك وكندا لم يكن عملا إرهابيا، وأنه لم يعثر على أي أثر للمتفجرات في مكان الحادث.
وجاء في بيان صدر عن المكتب: "لم تسفر أعمال البحث في مكان الحادث عن العثور على أي متفجرات ولم تظهر أي صلة بين الحادث والإرهاب".
وأضاف البيان أن المكتب أنهى أعمال التحقيق ونقل القضية حول الحادث إلى الشرطة المحلية كحادث مروري.
وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كيتي هوكول، إن السلطات الأمريكية لا تملك أي أدلة على أن انفجار السيارة على الجسر أمس الأربعاء، كان عملا إرهابيا.




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