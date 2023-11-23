تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة
التاريخ
11/23/2023 1:13:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية .
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