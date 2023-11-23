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تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

11/23/2023 1:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية .

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