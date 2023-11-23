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أكسيوس: بلينكن ينوي زيارة إسرائيل بالتزامن مع اتفاق تبادل الأسرى

11/23/2023 1:13:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر لموقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم زيارة إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين حول الحرب في غزة.
ووفقا للموقع، تكمن أهمية الرحلة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى إسرائيل منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر، في احتمال تزامنها مع تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" تتضمن وقف القتال لعدة أيام.


وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الحكومة صوتت، صباح الأربعاء، لصالح الاتفاق المقترح للإفراج عن بعض المحتجزين في غزة.


وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن "الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لاتّفاق يتمّ بموجبه إطلاق سراح ما لا يقلّ عن 50 مختطفاً من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام يسري خلالها وقف للقتال".


وقال موقع "أكسيوس" إن إسرائيل ستسمح، بموجب الصفقة، بدخول مزيد من الوقود إلى قطاع غزة خلال فترات وقف إطلاق النار، ونقل عن مصادره أن السلطات الإسرائيلية ستسمح بدخول 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

روسيا اليوم


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