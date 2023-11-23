النرويج لا تستبعد إغلاق الحدود مع روسيا

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه، يوم الأربعاء، أن النرويج قد تغلق الحدود مع روسيا "في حال لزم الأمر".



وأضاف غار ستوريه خلال مؤتمر صحفي أن النرويج تتابع باهتمام تطورات الأوضاع على حدود روسيا مع فنلندا وإستونيا.



ويأتي ذلك على خلفية إعلن فنلندا إغلاق كافة المعابر على الحدود مع روسيا حتى 23 ديسمبر، باستثناء معبر رايا – يوسيبي الواقع في المنطقة القطبية، والذي يعمل 4 ساعات في اليوم فقط.



واتهمت فنلندا وإستونيا روسيا بخلق أزمة مهاجرين على حدودهما، من خلال تنظيم تدفقهم على المعابر الحدودية.



ورفضت موسكو الاتهامات الموجهة إليها، وقدمت الخارجية الروسية احتجاجا لفنلندا بسبب إجراءاتها، مشيرة إلى أنها "تنتهك حقوق المواطنين الروس والفنلنديين".



روسيا اليوم