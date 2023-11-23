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كوريا الشمالية تعلن بدء قمرها الصناعي بتصوير قاعدة جوية أمريكية في اليوم الأول

11/23/2023 1:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية أن القمر الصناعي، الذي وضعته بيونغ يانغ أمس في مداره، التقط صورا لقاعدة "أندرسن" الجوية وميناء أبرا في جزيرة غوام الأمريكية وأرسلها إلى بيونغ يانغ.
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، إن كيم جونغ أون، شاهد الصور المرسلة من قمر الاستطلاع الصناعي "ماليغيونغ-1" خلال زيارة لمركز التحكم بالأقمار الصناعية التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي.
وجاء الإعلان بعد أقل من يوم من إعلان وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ أطلقت القمر الصناعي "ماليغيونغ-1" على نوع جديد من صاروخ "تشوليما-1" من موقع الإطلاق في "دونغ تشانغ-ري" على الساحل الغربي للبلاد في الساعة 10:42 مساء يوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أيضا أن القمر الصناعي سيبدأ مهمته رسميا في 1 ديسمبر، بعد عملية ضبط دقيق قد تستغرق ما يصل إلى 10 أيام.
وقال "كيم" خلال زيارته إن هناك حاجة إلى تشغيل المزيد من أقمار الاستطلاع الصناعية لتعزيز قدرات بيونغ يانغ في الدفاع عن النفس وفعالية وسائل الاستهداف العسكرية.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي اتهم فيه كيم واشنطن بمحاولة تحويل المنطقة إلى "قاعدة متقدمة لقواتها المعتدية وترسانتها النووية" من خلال نشر الأصول العسكرية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

روسيا اليو

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