كوريا الشمالية تعلن بدء قمرها الصناعي بتصوير قاعدة جوية أمريكية في اليوم الأول

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وكالة أنباء كوريا الشمالية أن القمر الصناعي، الذي وضعته بيونغ يانغ أمس في مداره، التقط صورا لقاعدة "أندرسن" الجوية وميناء أبرا في جزيرة غوام الأمريكية وأرسلها إلى بيونغ يانغ.
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ، إن كيم جونغ أون، شاهد الصور المرسلة من قمر الاستطلاع الصناعي "ماليغيونغ-1" خلال زيارة لمركز التحكم بالأقمار الصناعية التابع للإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي.
وجاء الإعلان بعد أقل من يوم من إعلان وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ أطلقت القمر الصناعي "ماليغيونغ-1" على نوع جديد من صاروخ "تشوليما-1" من موقع الإطلاق في "دونغ تشانغ-ري" على الساحل الغربي للبلاد في الساعة 10:42 مساء يوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أيضا أن القمر الصناعي سيبدأ مهمته رسميا في 1 ديسمبر، بعد عملية ضبط دقيق قد تستغرق ما يصل إلى 10 أيام.
وقال "كيم" خلال زيارته إن هناك حاجة إلى تشغيل المزيد من أقمار الاستطلاع الصناعية لتعزيز قدرات بيونغ يانغ في الدفاع عن النفس وفعالية وسائل الاستهداف العسكرية.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي اتهم فيه كيم واشنطن بمحاولة تحويل المنطقة إلى "قاعدة متقدمة لقواتها المعتدية وترسانتها النووية" من خلال نشر الأصول العسكرية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.
روسيا اليو
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