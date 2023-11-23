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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من مخيم العروب ويستولي على مخرطة في الخليل

11/23/2023 1:12:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة مناطق من محافظة الخليل، واعتقلت 15 مواطنا فلسطينيا من مخيم العروب، وفتشت عددا من المنازل، واستولت على مخرطة.
وقالت مصادر لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت 15 مواطنا فلسطينيا هم: عمر الجابري، ومعن العدوي، ومؤيد جابر أبو سل، وصامد جهاد جعارة، وحسن يوسف جوابرة، وجواد ابو هشهش، وهاشم جبر الطيطي، ونادر أحمد سمارة، ومحمد بدوي جوابرة، وعبد الله محمد حلايقة، ومحمود محمد البدوي، ومحمد ناصر محفوظ، وفؤاد احمد الحدوش، وعبد الكريم جبر الطيطي، ومحمد الحدوش، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وأضافت أن قوات الاحتلال فتشت عددا من المنازل في المخيم، وألحقت بمحتوياتها أضرارا جسيمة، عرف منها منزل أمين سر حركة فتح اقليم شمال الخليل هاني جعارة، وعبد الحي جوابرة، وخضر الشريف، وعبد الكريم جوابرة، إضافة إلى مداهمة مسجد عمر بن الخطاب.


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