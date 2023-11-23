ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً 0.15%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال الدورة الآسيوية، اليوم الخميس بنسبة 0.15%.
وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1,995.85 للأونصة .
في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.19% لتتم المتاجرة به على USD23.73 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.12% لتتم المتاجرة به على USD3.76 للرطل.
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