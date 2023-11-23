أسعار النفط تهوي وتأجيل اجتماع أوبك+

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر في (أوبك+) إن التحالف أرجأ اجتماعاً وزارياً كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط إلى 30 تشرين الثاني بدلاً من 26 من الشهر نفسه.
يأتي ذلك في ظل عدم اتفاق المنتجين على مستويات الإنتاج ومن ثم على التخفيضات المحتملة، وذلك في تطور مفاجئ أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الخام.
وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع يوم الأحد المقبل لتحالف ( أوبك+ ) الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، مزيدا من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024.
وهبط خام برنت 49 سنتا إلى 81.96 دولار للبرميل عند التسوية، ليتعافى من خسائر سابقة تقترب من 5% بعد ورود أنباء عن أن النزاع مرتبط بدول منتجة من أفريقيا من بين صغار المصدرين في أوبك.
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