أسعار النفط تهوي وتأجيل اجتماع أوبك+

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مصادر في (أوبك+) إن التحالف أرجأ اجتماعاً وزارياً كان من المتوقع أن يناقش تخفيضات إنتاج النفط إلى 30 تشرين الثاني بدلاً من 26 من الشهر نفسه.يأتي ذلك في ظل عدم اتفاق المنتجين على مستويات الإنتاج ومن ثم على التخفيضات المحتملة، وذلك في تطور مفاجئ أدى إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الخام.



وكان من المتوقع أن يبحث اجتماع يوم الأحد المقبل لتحالف ( أوبك+ ) الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، مزيدا من التغييرات على اتفاق يحد بالفعل من الإمدادات حتى 2024.

وهبط خام برنت 49 سنتا إلى 81.96 دولار للبرميل عند التسوية، ليتعافى من خسائر سابقة تقترب من 5% بعد ورود أنباء عن أن النزاع مرتبط بدول منتجة من أفريقيا من بين صغار المصدرين في أوبك.