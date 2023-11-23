كواليس الصفقة الأغلى.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس

فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها أمس الأربعاء، مفاجأة مدوية بشأن الصفقة التاريخية لانتقال النجم البرازيلي نيمار، من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان، في صيف 2017.

وانتقل نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان في أغلى صفقة كروية، حيث دفع الفريق الباريسي 222 مليون يورو، لنادي برشلونة، لكسر الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي.

وقالت صحيفة "ليكيب"، إن نيمار عندما انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، كان يعاني من كسر في قدمه اليمنى، وهو ما قد يفسر الإصابات المتكررة التي تعرض لها اللاعب خلال فترة وجوده بين صفوف نادي الباريسي.

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر إسبانية مقربة من نيمار، أنه كان يعاني من كسر إجهادي في المشط الخامس لقدمه اليمنى عندما وصل إلى باريس في أغسطس 2017.

وشارك المهاجم البرازيلي، خلال المواسم الـ6 التي قضاها في صفوف النادي الفرنسي، في أقل من نصف المباريات مع فريقه بسبب الإصابات العديدة التي تعرض لها.

وفي اتصال مع صحيفة "ليكيب"، تجنب طبيب باريس سان جيرمان آنذاك، إيريك رولاند، الذي يعمل حاليا في رين، التحدث عن الأمر بذريعة "احترام السرية الطبية".

ومع ذلك، قال طبيب سابق للمنتخب الفرنسي لوسائل الإعلام، بعد طلبه عدم الكشف عن هويته، إنه إذا تم اكتشاف الكسر الإجهادي أثناء الفحص الطبي عند الوصول في عام 2017، كان من الممكن التفكير في إجراء عملية جراحية أو تثبيته لعدة أشهر.

وأضاف نفس الطبيب أنه لا يوجد تفسير وحيد للإصابات في هذه المنطقة، ولكن قد تكون هناك عوامل متعددة، مثل الطبيعة البدنية للاعب أو أسلوب لعبه الذي يعتمد على المراوغة بمساندة ديناميكية.





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