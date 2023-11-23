-->

Thursday, 23 November 2023 11:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الإسرائيلي:عملية إطلاق الرهائن معقدة وستستغرق وقتاً

11/23/2023 1:00:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن عملية إعادة الرهائن من قطاع غزة إلى إسرائيل معقدة وليست ملموسة بعد.

ويستعد الجيش لتنفيذ هذه المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما أفاد هاجاري مساء الأربعاء. ومع ذلك، فإن إعادة الأشخاص المختطفين إلى الشريط الساحلي المغلق قد تستغرق وقتا وتتم على عدة مراحل.

وقال هاجاري إن من واجب الجيش الإسرائيلي أن يفعل كل ما في وسعه لإعادة الرهائن، نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا، إلى ديارهم. ومع ذلك، أشار إلى أن الشعب الإسرائيلي سيواجه أياما تتميز بالراحة والألم.

وحذر هاجري من الأخبار المزيفة وقال إنه يجب تصديق الإعلانات والأخبار الرسمية فقط.

وكانت حماس قد اختطفت حوالي 240 شخصا في قطاع غزة في هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار، ينص الاتفاق بين إسرائيل وحماس أيضا على تبادل الرهائن من إسرائيل مقابل السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووفقا لحماس، من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار يوم الخميس الساعة 10000 صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23112023000110011019ID1107475364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث