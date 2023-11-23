الجيش الإسرائيلي:عملية إطلاق الرهائن معقدة وستستغرق وقتاً

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن عملية إعادة الرهائن من قطاع غزة إلى إسرائيل معقدة وليست ملموسة بعد.

ويستعد الجيش لتنفيذ هذه المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما أفاد هاجاري مساء الأربعاء. ومع ذلك، فإن إعادة الأشخاص المختطفين إلى الشريط الساحلي المغلق قد تستغرق وقتا وتتم على عدة مراحل.

وقال هاجاري إن من واجب الجيش الإسرائيلي أن يفعل كل ما في وسعه لإعادة الرهائن، نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا، إلى ديارهم. ومع ذلك، أشار إلى أن الشعب الإسرائيلي سيواجه أياما تتميز بالراحة والألم.

وحذر هاجري من الأخبار المزيفة وقال إنه يجب تصديق الإعلانات والأخبار الرسمية فقط.

وكانت حماس قد اختطفت حوالي 240 شخصا في قطاع غزة في هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وبالإضافة إلى وقف إطلاق النار، ينص الاتفاق بين إسرائيل وحماس أيضا على تبادل الرهائن من إسرائيل مقابل السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووفقا لحماس، من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار يوم الخميس الساعة 10000 صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش).





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