رقم مخيف .. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بعد ارتفاع جرائم قتل النساء عالمياً

أعلنت الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء أن عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن في جميع أنحاء العالم في عام 2022 ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما.

وقتلت حوالي 89 ألف امرأة وفتاة عمدا العام الماضي، حسبما ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيان: "إن العدد المقلق من جرائم قتل الإناث هو تذكير صارخ بأن الإنسانية لا تزال تتصارع مع أوجه عدم المساواة المتجذرة والعنف ضد النساء والفتيات".

وأضافت: "كل حياة تفقد هي دعوة للعمل .. نداء لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية على وجه السرعة، لتحسين استجابات العدالة الجنائية، حتى لا تخشى أي امرأة أو فتاة على حياتها بسبب جنسها".

وارتكب أكثر من نصف جرائم القتل هذه (حوالي 55%) أفراد الأسر أو الشركاء، مقارنة بحوالي 12% من ضحايا القتل الذكور. ووقع أكبر عدد من جرائم قتل النساء والفتيات، حوالي 20 ألفا في أفريقيا تليها آسيا.





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