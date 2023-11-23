فائزون في مبادرة «وياكم» لـ«البيان»: مشاريعنا تعزز رفاهية وجودة حياة كبار السن

أبدى الفائزون في الدورة الثانية من مبادرة «وياكم 2023»، التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع شركائها في القطاع الاجتماعي، سعادتهم كونهم أحد الفاعلين الأساسيين في تحقيق الرفاهية وتقديم جودة حياة مُثلى لكبار السن، باعتبارهم ركيزة المجتمع، ورمز أصالة وانتماء.

وأكدوا أن مشاريعهم سوف تؤتي ثمارها في تعزيز رفاهية وجودة حياة كبار السن، حيث تتضمن تنظيم رحلات إلى وجهات سياحية وتراثية وثقافية لمن تجاوزوا الستين.

يشار إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، نظمت ملتقى الأعمال للقطاع الاجتماعي بنسخته الثانية، بمشاركة مجموعة من الجهات والمؤسسات والأفراد، حيث يشكّل هذا الملتقى خطوة كبيرة في دفع جهود التعاون بين مختلف القطاعات، لتوسيع آفاق الفرص وتعزيز النمو، ويمكن الشركاء من استكشاف وتحديد الإمكانيات وإيجاد حلول مشتركة تهدف إلى معالجة أبرز التحديات الاجتماعية في الإمارة.

وسلط الملتقى في نسخته الثانية الضوء على «توفير حياة كريمة لكبار السن في أبوظبي»، حيث يعكس ذلك التزام دائرة تنمية المجتمع بتعزيز رفاهية كبار السن، والاحتفاء بمساهماتهم القيمة، وإنشاء بيئة داعمة تعطيهم الأولوية للتمتع بجودة حياة كريمة.

وتضمّن الملتقى جلسة نقاش ملهمة بقيادة مجموعة من كبار السن شكّلت منصّة للتعبير عن خبراتهم وأفكارهم ورؤاهم وتجاربهم الحياتية، كما شهد الملتقى عرض مقاطع فيديو تسلط الضوء على النتائج الناجحة للنسخة الأولى التي نظّمت في العام الماضي.

وأوضح الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع: «نلتزم في القطاع الاجتماعي بتعزيز فرص التعاون بين مختلف القطاعات، ما يسهم في تطوير حلول مؤثرة تعود بالنفع على مجتمعنا، وبصفتنا جزءاً أساسياً من نسيج مجتمع أبوظبي، فإننا نحرص على تقدير المساهمات المتميزة والقيّمة التي يقدمها كبار السن وتبقى راسخة في ثقافة ومجتمع أبوظبي النابض بالحياة، وتأتي هذه الجهود استكمالاً لتمكين ودعم كبار السن في أبوظبي، حيث تقوم الدائرة بإطلاق المبادرات النوعية التي تشرك أفراد المجتمع في صياغة حلول مستدامة ومبتكرة لتعزيز جودة حياة كبار السن.

وأضاف: كما أطلقت الدائرة هذا العام استراتيجية «أبوظبي لجودة حياة الأسرة» وتضم محوراً خاصاً بكبار السن، وسنعمل مع الشركاء على صياغة البرامج التي تقوي الروابط الاجتماعية لدى كبار السن وتعزز مشاركتهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، ما يسهم في توفير أعلى مستويات الرعاية لكبار السن من أجل تعزيز صحتهم ورفاهيتهم.

من جانبها قالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد الاجتماعي والابتكار في دائرة تنمية المجتمع: «نسعد بتنظيم الدورة الثانية من ملتقى الأعمال للقطاع الاجتماعي، الذي يعد منصة تفاعلية تعزز دور الشراكات في خدمة أجندة القطاع الاجتماعي وتعزيز رفاهية وجودة حياة أفراد المجتمع، حيث تناول الملتقى في هذا العام محور كبار السن الذين يمثلون ثورة حقيقية للأجيال القادمة».

جلسات خارجية

وفي سياق متصل فاز بالمركز الأول في الدورة الثانية من مبادرة «وياكم 2023» مشروع «الليوان» لسالم وأمل البريكي، وأكدا أنه يهدف إلى توفير جلسات خارجية لكبار المواطنين والمقيمين ضمن قسائم المساجد في الأحياء السكنية، لتمكينهم من الالتقاء بشكل دائم، مما يسهم في إثراء جودة حياتهم وتعزيز الصحة النفسية والعاطفية لديهم، والتواصل بين مختلف أجيال المجتمع.

وفاز بالمركز الثاني مشروع «حكمة يدي» لنوف الزيدي، وقالت إن فكرتها تهدف إلى بناء جسر تواصل مجتمعي بين كبار السن والطلبة الشباب، عبر تنظيم زيارة دورية لكبار السن إلى المدارس الموجودة في مناطقهم وتقديم القصص والمواعظ والحكم بما يتناسب مع المواضيع والمناسبات التي تمر بها الدولة، إضافة إلى التحدث عن تجاربهم وتعزيز القيم الثقافية التي تطور مهارات الطلبة عبر التفاعل المباشر مع كبار السن.

حافلة متخصصة

في حين فاز بالمركز الثالث مشروع «كشته سياحية» لعبدالرحمن صقر الزعابي، الذي أوضح أن فكرته تهدف إلى توفير حافلة متخصصة لتنظيم رحلات جماعية إلي وجهات سياحية وتراثية وثقافية في أبوظبي لكبار السن الذين تجاوزوا الستين عاماً، بهدف زيادة التفاعل الاجتماعي والمشاركة بين هذه الفئة التي تمتلك احتياجات خاصة تتطلب العناية من الأسرة والأقارب والمجتمع وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية وتقديم الدعم الوقائي والنفسي من خلال مشاركتهم في رحلات ممتعة، وتعزيز الروابط الاجتماعية وتلبية رغباتهم في المشاركة الفعالة في المجتمع.

وكانت دائرة تنمية المجتمع قد أطلقت منصة «وياكم» الإلكترونية بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي وإشراك المجتمع في تصميم الحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع، وركزت الدورة الثانية على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه كبار السن من خلال ثلاثة محاور تشمل الرفاه المالي والرفاه الاجتماعي والرفاه العاطفي.





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