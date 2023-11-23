مطالبة بقانون للمرور الفضائي .. تحذير من مخاطر حوادث اصطدام في الفضاء

حذرت وكالة الفضاء الأوروبية من أن عدد مجموعات الأقمار الاصطناعية في الفضاء يتزايد بسرعة، ما يزيد من خطر الاصطدامات التي يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل متسلسلة وتسبب أضرارا جسيمة.

وأصدر جوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، هذا التحذير عندما تحدث مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين، وأوصى بضرورة تنفيذ قانون للمرور الفضائي قابل للتطبيق عالميا.

ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، يوجد حاليا حوالي 8800 قمر اصطناعي نشط في مدار الأرض. وأكبر مشغل حتى الآن هو شركة "سبيس إكس" ولديها الآن أكثر من خمسة آلاف قمر اصطناعي "ستارلينك" في مدار الأرض، مع التخطيط لما مجموعه حوالي 42 ألف قمر اصطناعي.

وأوضح رئيس وكالة الفضاء الأوروبية أنه يتم إضافة أقمار اصطناعية جديدة باستمرار، مضيفا: "لهذا السبب نحتاج إلى قواعد مرور موثوقة في الفضاء".

وتخطط شركات مثل "وان ويب" و"سبيس إكس" و"بلو أوريجين" وغيرها الكثير، بما في ذلك شركات من الصين، لإطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الاصطناعية الجديدة، التي يتراوح وزن الكثير منها بين 150 و1200 كيلوجرام، ويتم بناؤها بأرخص سعر ممكن.

وحددت وكالة الفضاء الأوروبية لنفسها هدف الحد بشكل كبير من تكوين الحطام الفضائي بحلول عام 2030. وقال أشباخر إن كل قمر اصطناعي يتم إرساله بعد ذلك إلى الفضاء يجب إزالته من المدار في نهاية عمره الافتراضي.

وأظهر إسقاط الصين لقمر اصطناعي للطقس تم إيقاف تشغيله في عام 2007 مدى الدمار الذي يمكن أن يحدثه تأثير الحطام الفضائي.

ووفقا للتقديرات، خلقت تصرفات الصين أكثر من 40 ألف قطعة من الحطام يزيد قطرها عن سنتيمتر واحد.



