رفض دعوى تطالب برد 143 ألف درهم لعدم وجود شهود أو عقد

رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى يطالب فيها شخص بإلزام آخر بأن يرد له مبلغ 143 ألف درهم ثمن شراء ساعتين بسبب عدم وجود شهود على الدعوى، كما لا يوجد لديه عقد وألزمت رافعها بالمصاريف.

وكان رجل أقام دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يرد له مبلغ 143 ألف درهم وإلزامه بدفع تعويض 60 ألف درهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به.

وقال شارحاً لدعواه أنه سلم المشكو عليه المبلغ المطالب به مقابل قيام الأخير بشراء ساعتين له الأولى بمبلغ 85 ألف درهم والثانية بمبلغ 58 ألف درهم، على أن يتم تسليم الساعتين عن طريق طرف ثالث، إلا أنه لم يقم بشراء الساعات المتفق عليها كما أنه لم يقم برد المبلغ له عند الطلب.

وقدم سنداً لدعواه صورة من إيصال مالي صادر من أحد المصارف، وصور من تحويل مالي عن طريق البرنامج المصرفي وصور من مراسلات هاتفية.

وأمام مكتب إدارة الدعوى، حضر الشاكي عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وتم استجوابه بشأن المبالغ المطالب بها فأفاد بأنه لديه فقط مراسلات صوتية كما يوجد لديه تحويل إيصالات بنكية ولا يوجد لديه شهود على الدعوى، وأنه لا يوجد لديه عقد.

وتم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها لم يحضر أحد وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق، أن الشاكي يطالب المشكو عليه في الدعوى الراهنة بالمبالغ التي تم تحويلها موضوع الدعوى والبالغ قدرها 143 ألف درهم باعتبارها في ذمته للشاكي عن قيمة الساعات موضوع النزاع، وأن الثابت أن الشاكي لم يقدم ما يفيد أن تلك المبالغ قد انشغلت ذمة المشكو عليه بها مقابل ثمن للساعات التي لم يتم استلامها منه من حيث تقديم أي اتفاق يثبت أنه حولها للمشكو عليه مقابل شراء ساعتين.

وبينت أن التحويلات بمفردها لا تجعل من المشكو عليه دائناً بقيمتها للشاكي، وقد كان يتعين على الشاكي، إثبات صحة ما يدعيه من أن مبالغ تلك التحويلات تعتبر مقابل شراء للساعات موضوع النزاع، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الشاكي عجز عن إثبات حقه.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

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