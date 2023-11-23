محكمة العين الابتدائية ترسي مبدأ قانونياً بشأن تعويض الأفراد مادياً

أرست محكمة العين الابتدائية مبدأ قانونياً بشأن تعويض الأفراد مادياً في حال تبرئتهم من البلاغات الكيدية، والتي يتم فتحها من قبل أشخاص ضد بعضهم البعض، وأكدت أن التعويض يستلزم توافر أحد أربعة شروط رئيسية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه في حال ثبت توافرها، تصدر المحكمة حكماً بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي إصابة رافعها.

وبينت المحكمة أن المادة 106 من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه «يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويكون استعمال الحق غير مشروع، في 4 حالات وهي، إذا توافر قصد التعدي، إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، إذا كانت المصالح المرجوة لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة».

وتفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام أخرى (المشكو عليها) بأن تؤدي لها مبلغ 52 ألف درهم، تعويضاً جابراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية وإلزامها بالفائدة القانونية التأخيرية بمقدار 12 % سنوياً.

وأضافت الفتاة في دعواها أن المشكو عليها، تقدمت من دون وجه حق بشكوى ضدها لدى مركز شرطة العين تتهمها فيها بأنها وجهت لها سباباً بما يخدش شرفها واعتبارها، وقد تم إحالة الدعوى للمحاكم بعد التحقيق معها لدى النيابة العامة، وصدر فيها حكم بمعاقبة الفتاة (الشاكية) بغرامة 2,000 درهم عن الاتهام المنسوب إليها، ثم تم تبرئتها أمام محكمة ثاني درجة.

وأمام هيئة محكمة العين الابتدائية، طالبت الشاكية بتعويضها عن البلاغ الذي فتح ضدها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المُبلِغ سلفاً من صحة ما يبلغ به، فذلك شان الجهات المختصة بالتحقيق، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق القضية، عدم القطع بتحقق ركن الخطأ في دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب والمتمثل حده الأدنى في صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالمصاريف.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز