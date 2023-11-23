سول تؤكد نجاح بيونغ يانغ في وضع قمر اصطناعي تجسّسي في المدار

أكّدت الاستخبارات الكورية الجنوبية الخميس أنّ كوريا الشمالية نجحت في إطلاق قمر اصطناعي للتجسّس العسكري ووضعه في المدار، مشيرة بالمقابل إلى أنّه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان القمر يعمل كما تؤكّد بيونغ يانغ.

وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إن روسيا ساعدت كوريا الشمالية في إطلاق القمر بعدما منيت بالفشل تجربتان سابقتان مماثلتان قامت بهما بيونغ يانغ.

ونقل النائب يو سانغ-بوم عن الاستخبارات قولها خلال جلسة برلمانية إنّ "جهاز الاستخبارات الوطنية يعتقد أنّ عملية إطلاق قمر التجسّس الاصطناعي كانت ناجحة وأنّ القمر وُضع في مسار مداري"، مضيفا أنه "بعد القمّة" التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في سبتمبر "قدّم الشمال لموسكو الخطة والبيانات المتعلّقة بإطلاق القمرين الاصطناعيين الأول والثاني. روسيا حلّلت هذه البيانات وأبلغت الشمال" بما خلصت إليه تحليلاتها.



