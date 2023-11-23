شاروخان الأكثر شهرة في 2023

MENAFN - Khaberni) خبرني - احتل نجم سينما بوليوود شاروخان المركز الأول في قائمة موقع IMDb لأفضل النجوم الهنود للعام 2023، بعدما حققت أعماله هذا العام، أكبر نسبة إيرادات سينمائية بوليوودية في الهند وحول العالم.

ويهتم موقع IMDb بمحتوى الأفلام والتلفزيون والمشاهير، ويتضمن مراجعات وتقييمات لأحدث الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية والوثائقية.

وبحسب مجلة "ديدلاين"، احتل "جاوان" و"باتآن"، من بطولة شاروخان، المركزين الثاني والثالث من حيث الإيرادات.

أسس الاختيار والتصنيف

وتنطلق تصنيفات الموقع للنجوم من مبدأين، الأول هو الإيرادات السينمائية، والثاني هو عدد مشاهدات صفحة أعمالهم على الموقع في جميع أنحاء العالم، وبذلك كانت أعمال شاروخان الرقم واحد.

وضمت قائمة أفضل 10 نجوم بوليوديين من النساء والرجال وهم: شاروخان، علياء بهات، ديبيكا بادوكون، واميقا غابي، نايانثارا، تمنى بهاتيا، كارينا كابور خان، سوبهيتا دهوليبالا، أكشاي كومار وفيجاي سيثوباثي.

واختيار علياء بهات وديبيكا بادوكون بسبب مشاهدات وإيرادات فيلمهما المشترك والحائز لجائزة الأوسكار RRR، إضافة إلى مشاركة ديبيكا في بطولة فيلم "هارت أوف ستون" من بطولة غال غادوت وإنتاج نتفليكس.

وعلّقت بهات شاكرة الجمهور على إيصالها إلى المرتبة الثانية في لائحة أفضل 10، آملة أن تستمر في ترفيه جمهورها.

ملاحم وطنية وسعادة النجاح

أما ديبيكا، فهي أيضاً شاركت شاروخان في فيلميه "جوان و"بتآن"، إضافة إلى مشاركة هريثيك روشان في فيلم وطني ملحمي عن استقلال البلاد، وكذلك الممثل أكشاي كومار، الذي يحتل المركز 9 في اللائحة، بفيلم ملحمي وطني آخر.

بدورها، أعربت واميقا غابي، المصنفة رابعة في القائمة، عن سعادتها القصوى، لافتة إلى أنها فخورة جداً باحتلال المركز الرابع في أول ظهور لها بقائمة IMDb للنجوم الهنود الأكثر شهرة.