شاروخان الأكثر شهرة في 2023

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- Khaberni) خبرني - احتل نجم سينما بوليوود شاروخان المركز الأول في قائمة موقع IMDb لأفضل النجوم الهنود للعام 2023، بعدما حققت أعماله هذا العام، أكبر نسبة إيرادات سينمائية بوليوودية في الهند وحول العالم.
ويهتم موقع IMDb بمحتوى الأفلام والتلفزيون والمشاهير، ويتضمن مراجعات وتقييمات لأحدث الأفلام السينمائية والبرامج التلفزيونية والوثائقية.
وبحسب مجلة "ديدلاين"، احتل "جاوان" و"باتآن"، من بطولة شاروخان، المركزين الثاني والثالث من حيث الإيرادات.
أسس الاختيار والتصنيف
وتنطلق تصنيفات الموقع للنجوم من مبدأين، الأول هو الإيرادات السينمائية، والثاني هو عدد مشاهدات صفحة أعمالهم على الموقع في جميع أنحاء العالم، وبذلك كانت أعمال شاروخان الرقم واحد.
وضمت قائمة أفضل 10 نجوم بوليوديين من النساء والرجال وهم: شاروخان، علياء بهات، ديبيكا بادوكون، واميقا غابي، نايانثارا، تمنى بهاتيا، كارينا كابور خان، سوبهيتا دهوليبالا، أكشاي كومار وفيجاي سيثوباثي.
واختيار علياء بهات وديبيكا بادوكون بسبب مشاهدات وإيرادات فيلمهما المشترك والحائز لجائزة الأوسكار RRR، إضافة إلى مشاركة ديبيكا في بطولة فيلم "هارت أوف ستون" من بطولة غال غادوت وإنتاج نتفليكس.
وعلّقت بهات شاكرة الجمهور على إيصالها إلى المرتبة الثانية في لائحة أفضل 10، آملة أن تستمر في ترفيه جمهورها.
ملاحم وطنية وسعادة النجاح
أما ديبيكا، فهي أيضاً شاركت شاروخان في فيلميه "جوان و"بتآن"، إضافة إلى مشاركة هريثيك روشان في فيلم وطني ملحمي عن استقلال البلاد، وكذلك الممثل أكشاي كومار، الذي يحتل المركز 9 في اللائحة، بفيلم ملحمي وطني آخر.
بدورها، أعربت واميقا غابي، المصنفة رابعة في القائمة، عن سعادتها القصوى، لافتة إلى أنها فخورة جداً باحتلال المركز الرابع في أول ظهور لها بقائمة IMDb للنجوم الهنود الأكثر شهرة.
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