تطبيق نقل شهير يوصل السعوديين مجانا إلى مراكز تلقي لقاح الانفلونزا

(MENAFN
- Epress release) الرياض
اتفقت الصحة السعودية مع تطبيق توصيل الأفراد الشهير كريم لإيصال الراغبين بتلقي لقاح الإنفلونزا مجانا إلى مراكز تقديم الجرعات في 5 مدن سعودية.
وأبانت الصحة السعودية إلى أن اللقاح آمن وفعال ويقلل من فرص الإصابة بنسبة تصل إلى أكثر من 60% بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم: أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والفئة العمرية من 50 عاماً فأكثر، والأطفال من عمر 6 أشهر فأكثر، والحوامل، بالإضافة إلى المصابون بالسمنة المفرطة، والعاملون في القطاع الصحي.
وستكون الخدمة متاحة في خمس مناطق: هي الرياض - الدمام - مكة المكرمة - المدينة المنورة - جدة، ولمدة أسبوعين تبدأ من 19 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر.
يذكر أن هذه الشراكة بين الصحة السعودية وكريم تأتي انطلاقاً من استراتيجية للمسؤولية المجتمعية للشركة الهادفة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، حيث ستساهم كريم في تسهيل تنقلات الراغبين بأخذ اللقاح بوسيلة نقل آمنة وموثوقة.
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