مستشفى سعودي ينجح باستخراج سماعة جوال من بطن طفل

(MENAFN
- Epress release) الرياض
تمكّن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة (غرب السعودية) من إخراج سماعة جوال من داخل أمعاء طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.
وصلت الحالة لقسم الطوارئ بالمستشفى، وأخبر الأهل الطاقم الطبي بأن ابنهم ابتلع السماعة، وعلى الفور تمت مناظرة الحالة وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وشُكّل فريق طبي من قسم المناظير والتخدير؛ للتعامل مع الحالة وتجهيز الطفل لعمل المنظار دون تدخُّل جراحي.
وتكللت العملية بالنجاح في وقت قياسي تم على إثره إزالة السماعة، والتأكد من صحة الطفل، وغادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن المستشفى استقبل أكثر من 300 حالة ابتلاع لأجسام غريبة خلال العام الحالي، وقد تم التعامل بالمناظير مع 35 حالة منها، وباقي الحالات اكتفت الفرق الطبية بمتابعتها حتى خروجها الآمن من الجسم.
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