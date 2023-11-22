مكتب الشهيد يكرم أبناء الشهداء الفائقين دراسيا للعام 2022-2023

العوفان: على الفائقين الاستمرار في درب التفوق والتميز حتى يكونوا قادة ورواد هذا المجتمع

أقام مكتب الشهيد حفل تكريم للفائقين والمتميزين من أبناء شهداء الكويت الأبرار للعام الدراسي (2022-2023) تحت رعاية وحضور وزير الديوان الأميري رئيس مجلس الأمناء الشيخ محمد العبدالله.

وقال المدير العام للمكتب التابع للديوان الأميري صلاح العوفان في كلمة أمام الحفل إن الاحتفاء بكوكبة من الطلاب والطالبات الفائقين دراسيا من أبناء الشهداء الذين اجتهدوا وثابروا حتى نالوا شرف التفوق بجدارة لرفع شأن الوطن يأتي تخليدا لذكرى الشهداء الأبرار. وأعرب العوفان عن الفخر والاعتزاز بأبناء الشهداء الذين يشقون طريقهم نحو المعرفة بنجاح وتفوق في تحصيلهم الدراسي والعلمي، مشيرا إلى أنهم ثروة الوطن الحقيقية وتكريمهم اليوم هو تكريم لذويهم الذين سطروا بدمائهم استقرار وأمن الوطن.

وأضاف أنه يقع على عاتق الفائقين مسؤولية أكبر، فالخطوة التالية هي الاستمرار في درب التفوق والتميز حتى يكونوا قادة ورواد هذا المجتمع، مبينا أن «أكبر التحديات التي نواجهها اليوم هي بناء مجتمعات قوية وآمنة وناجحة».

وأكد العوفان مواصلة المكتب تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لأبناء الشهداء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، بتقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء تخليدا ووفاء وعرفانا لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم وبذلوا دماءهم الغالية في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.

وقال إن الفائقين هم طاقات المستقبل، وعلى أياديهم تشيد نهضة المجتمع وازدهاره، وإذا كان هذا شأنهم فإن من الواجب الاعتناء بهم «وأن تكريمنا هو تشجيع لهم على الانطلاق والتعلم الذي يمثل حجر الزاوية في تقدم وتطور مجتمعنا».