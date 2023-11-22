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عدد زوار إكسبو الدوحة للبستنة يصل إلى مليون شخص

11/22/2023 11:38:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» أن عدد زوار المعرض منذ افتتاحه في الثاني من أكتوبر الماضي وصل إلى مليون شخص.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في «إكسبو الدوحة» هيفاء العتيبي القول إن الإقبال الكبير على المعرض يعد «شهادة على الجاذبية العالمية والمكانة المتنامية» لدولة قطر باعتبارها «مركزا دوليا لتبادل الثقافات والابتكار» مشيرة إلى أن المعرض نجح في «توحيد الثقافات تحت سقف واحد» والتأكيد على الالتزام بالمبادئ البيئية والاستدامة باعتبارها «أولويات رئيسية».
وأوضحت العتيبي أن المعرض يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات اليومية التي تتناول وتناقش موضوعات مختلفة مثل التكنولوجيا الخضراء واستراتيجيات الاستدامة وأفضل الممارسات في مجال البستنة والزراعة، مشيرة إلى أن كل زائر بغض النظر عن خلفيته أو جنسيته وعمره «يجد محتوى غنيا يثقفه ويحفزه على التفكير في دوره نحو مستقبل أكثر استدامة لكوكبنا».
وذكرت أن أكثر من 70 دولة افتتحت أجنحتها رسميا في المعرض مضيفة أن كل جناح يعكس ثقافة وابتكار بلده حيث يستطيع الزائر القيام «بجولة عالمية» في قلب الدوحة.
ووصفت العتيبي هذه الأجنحة بأنها تعد «منارات للمعرفة وتقدم رؤى عميقة حول التحديات البيئية العالمية والحلول المبتكرة» ما يعزز الوعي ويشجع على العمل نحو مستقبل أكثر خضرة ونقاء.
يذكر أن معرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة انطلق في الثاني من أكتوبر الماضي تحت شعار «صحراء خضراء بيئة أفضل» ويستمر إلى 28 مارس المقبل.

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