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العازمي المرأة الكويتية تمثل نحو 58% من إجمالي القوى العاملة الوطنية

11/22/2023 11:38:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الكويت ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في المؤتمر الدولي للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها لحركة عدم الانحياز المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
وأكدت الأمين العام للمجلس ورئيسة وفد الكويت المشارك بالمؤتمر د.مريم العازمي في اتصال هاتفي مع «كونا» عقب المؤتمر على الاهتمام البالغ الذي تولية الكويت لحقوق المرأة.
وقالت العازمي إن مكاسب المرأة الكويتية تزداد عاما بعد عام خاصة منذ عام 2005 حين نالت حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب إذ تشكل المرأة الكويتية حوالي 58% من إجمالي القوى العاملة الوطنية.
وأضافت أن الكويت تقدمت عشر مراتب في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتبوئها المركز الثالث عربيا في مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023 ما يدل على الاهتمام البالغ بحماية المرأة وحقوقها بما يتماشى مع النصوص الدستورية ورؤية «كويت جديدة 2035».
وأوضحت أن أعداد النساء تضاعفت في أبرز القطاعات منها السلك الشرطي وقطاع السلك الديبلوماسي والقطاع النفطي والسلك القضائي بالإضافة إلى شغل المرأة نسبة 47% من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية في وزارة الدفاع ونسبة 43% من قطاع الهندسة العسكرية.
ولفتت العازمي إلى أن نسبة شغل المرأة الكويتية من المناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي بلغت 41% إذ بلغت 26% من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي كما بلغت 35% من قوة العمل في البنوك الكويتية.
وأعربت عن شكرها لمبادرة جمهورية أذربيجان الصديقة بعقد المؤتمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بقضايا المرأة وحقوقها وتمكينها لحركة عدم الانحياز.

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