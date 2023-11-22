241 فائزا بمسابقة الكويت لحفظ القرآن من أصل 2604



50 جهة شاركت في المنافسات و33 فائزاً من ذوي الاحتياجات الخاصة و10 من المؤسسات الإصلاحية «الماهر بالقرآن الكريم» فازت بدرع التفوق العام و«بيادر السلام الخيرية» بالدرع الذهبية و«الفضية» من نصيب مبرة المتميزين



ليلى الشافعي

أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أمس، أن الكويت أضحت وبدعم من القيادة السياسية السامية محط أنظار العالم في اهتمامها بكتاب الله تعالى.

جاء ذلك في كلمة الوزير المطيري ألقاها نيابة عنه الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة ناصر الحمد خلال إعلان أسماء الفائزين والفائزات الأوائل والجهات الفائزة بدروع مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ 26 التي أقيمت برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تحت شعار «مكنون».

وقال المطيري: إن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده هي مسابقة عريقة تولت أمانة الأوقاف تنظيمها على مدى 26 عاما من نجاح إلى نجاح، مبينا أن عدد المشاركين هذا العام بلغ 2604 متسابقين ومتسابقات، ومن تم اختبارهم بلغوا 2077 متسابقا ومتسابقة، منهم 892 من الذكور و1185 من الإناث.

وأضاف أن عدد الجهات المشاركة بلغ 50 جهة خيرية ورسمية، وإجمالي عدد الفائزين 241 بمختلف شرائح وفئات المسابقة ذكورا وإناثا، وعدد الفائزين من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 33 فائزا وفائزة، وعدد الفائزين من المؤسسات الإصلاحية والأحداث بلغ 10 فائزين وفائزات.

وأوضح أن درع التفوق العام حصلت عليها جمعية الماهر بالقرآن الكريم وعلومه والدرع الذهبية حصلت عليها جمعية بيادر السلام الخيرية، والدرع الفضية حصلت عليها مبرة المتميزين لخدمة علوم القرآن والعلوم الشرعية، والدرع البرونزية حصلت عليها كل من جمعية ترتيل للقرآن الكريم وعلومه ودرع الأسرة القرآنية حصلت عليها أسرة محمد ناهس العنزي.

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الدائمة عبدالرحمن الحشاش إن عدد المشاركين من خلال الجهات الرسمية والأهلية على مدار ربع قرن من عمر المسابقة بلغ 40 ألف متسابق ومتسابقة.

وذكر الحشاش أن عدد الجهات التي شاركت هذا العام بلغ 50 جهة رسمية وأهلية قدمت نخبة من الحفاظ المؤهلين للتصفيات النهائية بلغ عددهم 2604 من الذكور والإناث، مضيفا أن نسبة حضور التصفيات النهائية من المشاركين والمشاركات بلغت أكثر من 79.76% بزيادة 1.76% عن العام الماضي.

وبين أن عدد الفائزين هذا العام بلغ 241 فائزا وفائزة منهم الذكور بعدد 128 والإناث 113، موضحا أن عدد الحاصلين على المركز الأول بلغ 82 متسابقا ومتسابقة.

بدورها، قالت المنسقة العامة للمسابقة مآرب اليعقوب، عقب إعلان أسماء الفائزين والفائزات، إن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده منذ انطلاقا عام 1996 وهي تولي اهتماما كبيرا بالجهات المشاركة وتقدم بها الدعم المادي والمعنوي.

وأوضحت اليعقوب أن أمانة الأوقاف خصصت أربع دروع للمراكز الأولى يتم اختيارها وفق معايير وضعتها اللجنة الدائمة للمسابقة وعلى أساسها تم الاختيار.

وبينت أن هذه السنة شهدت أكثر من 2600 مشارك ومشاركة وصلوا إلى التصفيات النهائية في مقر المسابقة وهو مسجد الدولة الكبير، وكانت المنافسة قوية بين الجهات سواء من الأفراد أو المؤسسات.

المسابقة في أرقام

٭ إجمالي عدد المشاركين هذا العام: 2604 متسابقين ومتسابقات.

٭ إجمالي من تم اختبارهم: 2077 متسابقا ومتسابقة.

٭ إجمالي من تم اختبارهم من الرجال: 892 متسابقا.

٭ إجمالي من تم اختبارهم من النساء: 1185 متسابقة.

٭ عدد الجهات المشاركة: 50 جهة خيرية ورسمية.

٭ إجمالي عدد الفائزين: 241 في كل الشرائح والفئات.

٭ عدد الفائزين من ذوي الاحتياجات الخاصة: 33 فائزا وفائزة.

٭ عدد الفائزين من المؤسسات الإصلاحية والأحداث: 10 فائزين وفائزات.

٭ عدد الفائزين الحاصلين على 100%: 13 فائزا من الذكور والإناث.