الحماد تفعيل دور مكاتب التدقيق الداخلي لضبط العمليات التشغيلية بالجهات الحكومية

التدقيق الداخلي من أهم عناصر تطبيق الحوكمة الرشيدة



حنان عبدالمعبود

أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» م.أبرار الحماد أن سبل الوقاية من الفساد كثيرة ومتعددة، ومن أهمها التدقيق الداخلي، لافتة إلى أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء عام 2011 والذي يقضي بتأسيس مكاتب للتفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية وربطها بأعلى سلطة في الجهات، ومن خلال التواصل معهم تبين حاجتهم الى المزيد من الدعم لتفعيل دور هذه المكاتب.

جاء ذلك في تصريح لها على هامش تدشين ورشة العمل التي نظمتها «نزاهة» أمس بعنوان «تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام» وبمشاركة جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين الكويتية، حيث تناولت دور مكاتب التفتيش والتدقيق الرقابي في تعزيز الشفافية والنزاهة وتحسين مستوى الأداء والمساءلة، وتحسين العمليات التشغيلية وتحقيق الكفاءة والاستدامة في الجهات الحكومية.

وقالت الحماد: حرصنا في «نزاهة» على دعوة 72 جهة حكومية للمشاركة في تجربتنا الحقيقية والفعلية بالهيئة، وكيفية تفعيل دور مكاتب التدقيق، والمعوقات التي يمكن أن تواجههم، وسنقوم بتوضيح منهجيات للتدقيق الداخلي في الأجهزة الحكومية وفق أفضل الممارسات.

وأضافت: نجتمع مع شركائنا في جهاز متابعة الأداء الحكومي، ديوان المحاسبة، جمعية المدققين الداخليين الكويتيين لهدف واحد وهو ان المكاتب دورها على أكمل وجه، وبذلك تتمكن من ضبط العمليات التشغيلية سواء كانت مالية أو إدارية في الجهاز الحكومي، وتتأكد من مطابقة الالتزام بالشروط والقوانين والتشريعات، كما سترفع من كفاءة أعمال هذه الجهات وجودة تقديمها للخدمات وتتمكن من ضبط المخاطر التشغيلية والفساد في هذه العمليات، ومن المهم أن نعلم أن التدقيق الداخلي عنصر مهم في تطبيق الحوكمة الرشيدة.

وحول استجابة الجهات المدعوة أكدت أن الحضور تجاوز 50 جهة مشاركة، وهناك تجاوب من الشركاء في جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة والكل لديه هدف مشترك وهو مساعدة الجهات لتفعيل دورها، مؤكدة أن ورش الهيئة لا تتوقف، ويتم تنظيمها ضمن استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد، وكل مشروع سواء كنا ملزمين بتنفيذه أو تقديم دعم للجهات الحكومية يقع ضمن خطة الهيئة التشغيلية في السنوات المقبلة.

توصيات ورشة العمل

خلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات كالاتي:

٭ إعداد دراسة شاملة بشأن مكاتب التفتيش والتدقيق من حيث الهيكل الوظيفي والمسميات الوظيفية اللازمة لاستقطاب الخبرات والتخصصات المناسبة وللحد من ظاهرة التسرب الوظيفي والعزوف عن العمل في تلك المكاتب.

٭ العمل على تفعيل مكاتب التفتيش والتدقيق بما يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011 وتبعيته لأعلى سلطة في الجهة.

٭ توجيه كل مكاتب التفتيش والتدقيق نحو إعداد تقارير دورية بأعمالها ووضع خطة مراجعة دورية لتقارير الأجهزة الرقابية.

٭ حث الجهات الحكومية على تدعيم مقومات استقلالية مكاتب التفتيش والتدقيق بما ينعكس إيجابا على عملية اتخاذ القرار بالجهة.

٭ حث الجهات الحكومية على التطبيق العاجل والكامل لمنهجية التدقيق الداخلي لما له الأثر في تطوير العمل وتوحيد هوية وتقارير مكاتب التفتيش والتدقيق.

٭ حث الجهات الحكومية على تدريب وتأهيل موظفيها لرفع كفاءتهم لضمان التحسين المستمر، بما في ذلك الدورات المهنية التخصصية.