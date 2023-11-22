بالفيديو وزير الإعلام المشاركة الدولية الكبيرة بمعرض الكتاب تعكس مكانة الكويت الثقافية

الجسار: توزيع أكثر من 15 ألف كتاب مجاناً على طلبة المدارس تشجيعاً لهم على القراءة



أسامة أبوالسعود

أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري أن المشاركة الدولية الكبيرة بعدد 29 دولة منها 18 دولة عربية و11 دولة أجنبية من خلال 486 دار نشر معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السادسة والأربعين تعكس مكانة الكويت الثقافية المرموقة.

وقال الوزير المطيري في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه المعرض: أتشرف بالحضور نيابة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لافتتاح المعرض الذي يأتي متزامنا مع مناسبة تعكس عمق وأصالة وثراء الثقافة والاهتمام بها في الكويت، حيث نحتفي بمرور 50 عاما على إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وأشار إلى ان الثقافة والأدب في الكويت يحظيان باهتمام ودعم كبيرين ومستمرين من قبل القيادة السياسية في الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وشدد المطيري على الاستمرار بالعمل على ترجمة استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلال إقامة مثل هذا المعرض والأنشطة الثقافية والأدبية المتنوعة التي تثري الساحة الثقافية والأدبية في الكويت وتحقق تطلعات المثقفين والأدباء.

ولفت إلى ان هذا المعرض يأتي تحت شعار «شغفك له كتاب» كإشارة إلى ان لكل شغوف في كل مجال هناك كتاب يتناسب ويتوافق مع اهتماماته مهما اختلفت أنواع تلك الاهتمامات، فهي فرصة للجميع للحضور والتعرف على ما يضمه المعرض من إصدارات تتناسب مع اهتماماتهم ورغباتهم.

وأضـــاف: «نتشـــرف باختيار الشاعر الكويتي الكبير فهد العسكر، رحمه الله، كشخصية الاحتفالية الثقافية المصاحبة للمعرض واختيار د.سعد البازعي كشخصية المعرض لما له من إسهامات ثقافية وأدبية عديدة أثرت الساحة الثقافية».

وأعرب عن السعادة الكبيرة بالحراك الثقافي الذي يشهده المعرض من محاضرات وورش عمل وندوات في مواضيع حرصنا على تنوعها وتجددها لتناسب الجميع، داعيا الجميع للحضور والاستفادة بما سيطرح فيها من أفكار وتجارب ودروس.

من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار ان انطلاق معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الـ 46 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري يؤكد دعم الكويت للثقافة عن طريق القراءة والاطلاع.

وشدد د.الجسار على ان هناك تحديات كبيرة تتم مواجهتها حاليا من ناحية جذب الشباب والأجيال الجديدة للقراءة والتنمية الذاتية والاطلاع على الثقافة العربية والإسلامية والثقافات الخارجية، لافتا إلى ان معرض الكويت الدولي للكتاب هو الركيزة الرئيسية لهذا العمل.

وتابع قائلا: «نجاح هذا المعرض يأتي بتضافر الجهود بين المجلس الوطني ووزارة الإعلام والمجتمع المدني من خلال دور النشر».

وأعلن د.الجسار توزيع أكثر من 15 ألف كتاب مجانا على طلبة المدارس تشجيعا لهم على القراءة ضمن مبادرة جديدة وافقت جميع دور النشر عليها.

ولفت إلى الطموح المستقبلي بأن يشهد معرض الكويت الدولي عملية تطوير شاملة لما له من مكانة خليجية وعربية.

1100 هيئة ومؤسسة

من جانبه، قال مدير معرض الكويت الدولي للكتاب خليفه الرباح إن المعرض يستمر إلى تاريخ 2 ديسمبر 2023 بمعدل 11 يوما، وقد كان الحضور كثيفا لحظة الافتتاح، بالإضافة إلى المشاركات من دول الخليج والدول العربية، مؤكدا أن المعرض يعتبر له وزنه الإقليمي، والمشاركات كبيرة والدليل على ذلك هو طلبات الاشتراك التي قدمت، والتي تخطت 1100 ما بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، والنشر الأهلي.

وحول أجواء الافتتاح اليوم (أمس) في المعرض، قال الرباح: «أجواء الافتتاح جدا جميلة، وتظهر ما لمعرض الكتاب من وزن ثقافي وكبير، واهتمام من الدولة وجميع الشرائح الموجودة في الدولة، بالإضافة إلى حضور طلبة المدارس من وزارة التربية، وهذا دليل على الاهتمام كبير، وما يحتويه هذا المعرض، فهو محرك رئيسي لصناعة النشر، ومازلنا نظن أمانة أن معرض الكتاب بنشاطه الثقافي هو رقم 1 لأي دولة في العالم، ودائما يكون معرض الكتاب هو النشاط الموحد لكل الدول، فهو يعتبر العرس الثقافي لأي دولة».

تناقل الخبرات

وتابع أن المشاركات كانت كبيرة في المعرض، مبينا أن في الافتتاح حضر الكثير من السفراء والديبلوماسيين والضيوف، مشيرا إلى فترات الزيارة لمعرض هي خلال فترتين الصباحية (9 - 1) والمسائية (4 - 10) بشكل يومي ما عدا يوم الجمعة الذي سيكون على فترة مسائية واحدة، أما فترة يوم السبت فمن الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء.

تقييم المعرض

أما من ناحية الخدمات، فقال الرباح: منها «الاستعلام الآلي الشخصي» بشكل مباشر عن طريق الجناح، وأيضا «الاستعلام إلكتروني» المتواجدة على بوابات عن طريق شاشات تفاعلية، حيث يستعلم الجمهور بشكل مباشر بدون الرجوع إلى الاستعلام الآلي. وذكر أن هناك أيضا خصما خاصا للجمهور بنسبة 25% بسبب احتفالية المعرض، فهي موجهة لجمهور بشكل عام. وحول اختيار دور النشر، قال: «اخترنا أفضل دور النشر الموجودة، وأكثرها نشاطا، وأكثرها إنتاجا في الفترة الأخيرة، ونحن نحاول أن نجدد المعرض بشكل مستمر».

السفير الفلسطيني أكد أن هذا موقف كويتي ثابت تجاه القضية

‫طهبوب لـ «الأنباء»: تخصيص 3% من أرباح المعرض لصالح غزة دليل آخر على دعم الكويت لشعبنا

أسامة أبوالسعود

وزير الإعلام والسفير الفلسطيني ود.خالد الشطي في جناح فلسطين

أكد السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب ان تخصيص 3% من أرباح معرض الكويت الدولي لصالح فلسطين وتحديدا قطاع غزة المحاصر، حيث يتعرض شعبنا هناك الى ابادة جماعية وتطهير عرقي، هو دليل آخر على الدعم اللامحدود الذي تقدمه الكويت الشقيقة لابناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذا هو ديدن الكويت فيما يتعلق بوقوفها الى جانب دولة فلسطين وشعبها وقضيتها.

واضاف السفير الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» خلال افتتاح المعرض، «لقد وقفت الكويت ومنذ اليوم الاول لهذا العدوان بكل قوتها من اجل انقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من هذه المجازر».

وتابع: كل الشكر والتقدير الى الكويت وعلى رأسها صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين وحكومة وشعب الكويت، ونحن نعلم ان كلمات الشكر ليست كافية على هذا البلد العظيم.

وعن المعرض، قال السفير طهبوب: تشرفت صباح أمس بالمشاركة في افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب، هذا المعرض الذي يعتبر من اهم الفعاليات الثقافية في الوطن العربي، وتفتخر دولة فلسطين بالمشاركة في هذه التظاهرة الكبيرة.

تعرض في جناحها كتباً ورقية وإلكترونية حول الصناعة النفطية

وزارة النفط تشارك في معرض الكتاب

عبدالرحمن المطيري والشيخة تماضر الخالد في جناح وزارة النفط المشارك في معرض الكتاب



أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السادسة والأربعين.

وبهذه المناسبة، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر الخالد، إن مشاركة وزارة النفط في معرض الكتاب بدورته الحالية تأتي بهدف استعراض الإنتاج الفكري للوزارة، وتعزيز التواصل الثقافي، وكذلك عرض الإصدارات المتنوعة والجديدة سواء الرقمية أو الإلكترونية التي ترصد الصناعة النفطية في البلاد وتطورها.

وأضافت إنه وبالتزامن مع معرض الكويت الدولي للكتاب فإن وزارة النفط أطلقت أحدث برامجها للتحول الرقمي والمتمثل في إصدار كتاب بتقنية الذكاء الاصطناعي يستعرض من خلاله الدور الرائد والمحوري للمرأة الكويتية في الصناعة النفطية، حيث استخدمت الوزارة الصوت والكتابة وللمرة الأولى عبر تقنية الذكاء الاصطناعي المتمثل في المذيعة الافتراضية الخاصة بوزارة النفط.

وقالت ان كتاب «المرأة في القطاع النفطي.. دور رائد وإنجازات متميزة» يعتبر الثاني الذي تطرحه وزارة النفط بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الوزارة على مستوى الوزارات والقطاع النفطي في إطلاق أول كتاب بتقنية الذكاء الاصطناعي ليسرد نشأة القطاع النفطي والتعرف على الأوائل وجهودهم في تطوير الصناعة النفطية في البلاد، مبينة ان الكتاب الأول استخدم الصوت فقط، فيما استخدم في الكتاب الثاني نظام الصوت والكتابة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن جناح وزارة النفط سيوفر تجربة رائدة لزواره تتمثل في استخدام روبوت يمكن من خلاله الضيوف مسح الكود للدخول إلى موقع وزارة النفط على الإنترنت وتصفح الإصدارات والمجلات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وذلك تسهيلا على الزوار ودمج التكنولوجيا الحديثة مع الواقع وتسهيل الحياة.

وذكرت أن فريق وزارة النفط من إدارة العلاقات العامة والإعلام من المقرر أن يشارك في جلسات عمل ومحاضرات على هامش المعرض لإبراز دور القطاع النفطي وأهميته في الكويت، كما أن لجنة الثقافة البترولية بالوزارة ستشارك بمحاضرات توعوية نفطية حول أهمية الصناعة البترولية لطلبة المدارس الزائرين.

فيصل الحمود: معرض الكتاب ينمي الثقافة والمعرفة والآداب لدى الشباب

الشيخ فيصل الحمود



شارك عدد من الشباب من مكتب المستشار بالديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أمس بحضور معرض الكويت الدولي للكتاب 46 في أرض المعارض الدولية.

وقد وجه الشيخ فيصل الحمود دعوة إلى الشباب لزيارة المعرض، مؤكدا على أهمية القراءة لتنمية الثقافة والمعرفة والآداب لدى الشباب، وانه يمكن أن يستمد الشاب من القراءة حصيلة زاخرة من الخبرات التي يمكنها أن تساعده في مختلف مجالات الحياة.

ودعا الحمود الشباب إلى الحرص عند اقتناء الكتاب أن تتوافر فيه الإيجابية النافعة التي تغرس في النفوس الرقي وأفضل القيم الرفيعة المتمثلة في الخير والأخلاق الحسنة والمبادئ الرصينة، والتي تحثهم على استثمار أوقاتهم بما يعود على وطننا بالتنمية والثقافية والازدهار، شاكرا القائمين على هذا المحفل الثقافي على جهدهم الدؤوب لإنجاح معرض الكتاب.

أكد حرص مصر على المشاركة الإيجابية والفعالة في كل المعارض الدولية للكتاب

السفير شلتوت: 50 دار نشر مصرية تشارك في المعرض بكل مناحي المعرفة والثقافة

أسامة أبوالسعود

السفير أسامة شلتوت

أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت عمق وقوة العلاقات المصرية -الكويتية في شتى المجالات، وخاصة الثقافية، وما لها من امتداد تاريخي بين البلدين، بما يعمق أواصر التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على المشاركة الإيجابية والفعالة في كل المعارض الدولية للكتاب، ولاسيما معرض الكويت الدولي للكتاب.

وقال شلتوت على هامش افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب الـ46 إن مصر تشارك في معرض الكويت للكتاب هذا العام 50 دار نشر تشمل كل مناحي المعرفة الثقافية والأدبية والعلمية، كما تستضيف الفعاليات ندوات متنوعة لعدد من الكتاب المصريين والعرب، مؤكدا أن جميع المشاركين في المعرض يثمنون المشاركة المصرية لما لها من تاريخ وخبرة كبيرة في مجالات النشر المتنوعة.

وأضاف أن أهمية معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ46 تأتي من حرص القائمين على المعرض على التنوع واختيار دور النشر البارزة خاصة في العالم العربي، مؤكدا زيادة على الإقبال من قبل رواد المعرض من جميع الفئات العمرية، وخاصة الجناح المصري لما يتضمنه من تنوع كبير وغزير من الكتب التي تشمل كافة نواحي المعرفة.

ولفت السفير المصري بالكويت إلى أن معارض الكتب تعتبر منارة للوطن العربي للحفاظ على الهوية المصرية والعربية والانطلاق منها للعالمية، ما يعتبر فرصة سانحة لتبادل الخبرات مع النظراء من كل دور النشر العالمية والعربية والتعرف على كل ما هو جديد في عالم النشر والمعرفة.