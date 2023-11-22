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الأشغال تعاملت مع 2445 بلاغا خلال شهر أكتوبر الماضي

11/22/2023 11:38:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة، اطلعت عليها «الأنباء»، أن إجمالي عدد البلاغات التي تعاملت الوزارة معها عبر بدالة الطوارئ خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 2445 بلاغا.
وتصدرت محافظة الجهراء الترتيب الأول بعدد 559 بلاغا، تليها الفروانية بـ 476 بلاغا، ثم العاصمة بـ 439، والأحمدي بـ 285، وحولي بـ 213، ومبارك الكبير بـ 22.
وتعاملت الهيئة العامة للطرق مع 138 بلاغا، والعمليات مع 109 بلاغات، وقطاع الهندسة الصحية مع 104 بلاغات.
من جهة أخرى، قامت إدارة مختبرات الطرق قسم الاسفلت خلال هذا الشهر بـ 8 عمليات سحب عينات من مصانع، و106 عمليات سحب من مواقع فرش الاسفلت، و27 زيارة الى المصانع، و57 فحصا تم انجازه في المختبرات، وقامت بعمليتين لإصدار شهادة، وعمليتين لمعايرات المصانع وتحليل الفجوات المجددة.

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