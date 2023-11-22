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منتسبو برنامج تأهيل القيادات العليا زاروا مقر الأمم المتحدة

11/22/2023 11:38:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الدفاع إن منتسبي برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم (4) زاروا مقر الأمم المتحدة في الكويت، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج الذي يتطرق للسياق الاستراتيجي المحلي والاقليمي والعالمي. وذكرت الوزارة في بيان صحافي إن منتسبي البرنامج تلقوا خلال الزيارة محاضرة عن «المنظمات الدولية وتأثيرها على العمليات العسكرية»، ألقتها المنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت غادة الطاهر. وينعقد برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم 4 من 19 الجاري إلى 17 ديسمبر المقبل، ويهدف إلى تطوير المعرفة للضباط القادة بالسياق الوطني والإقليمي الاستراتيجي وتعزيز الوعي والقدرات التي تساعدهم على التحليل والتخطيط والتنفيذ وفهم البيئة الاستراتيجية المحيطة.

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