الندب والنقل الخارجي «متاح».. وفق ضوابط تشمل المدة الزمنية والفئات والجهات والوظائف المستثناة للمصلحة العامة

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندققال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن الندب والنقل الخارجي «متاح» وفق ضوابط.وأوضح أن هذه الضوابط تشمل أن تكون قرارات الندب والنقل الخارجي محصورة في مدة زمنية، وفئات، وجهات، ووظائف تم استثناؤها من قبل مجلس الخدمة المدنية تحقيقا للمصلحة العامة.وشدد على أنه لا مخالفات قانونية أو لائحية في قرارات الندب والنقل الخارجي الجديدة الصادرة وفق هذه الضوابط في ظل استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2013 الصادر بناء على قرار من مجلس الخدمة المدنية.وأوضح المصدر أن القرار حدد سنة واحدة للندب أو النقل ولا تجدد الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية وجاء في القرار نصا «أنه في جميع الأحوال بالنسبة للفئات المستثناة، يكون الندب أو النقل لمدة سنة واحدة فقط، ولا يجوز تمديد هذه السنة الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية، ولا يجوز لهذه الجهات ندب من يشغل وظيفة إشرافية بجهة عمله الأصلية، وقد أفرد الديوان في قرار لاحق 5 شروط للندب للوظائف الاشرافية بالإضافة إلى عمل الموظف. هذا، وأوضح المصدر أن التعميم رقم 10 لسنة 2013 حدد الفئات والوظائف والجهات المستثناة من قرار وقف الندب وتشمل:٭ المنتدبون للعمل بوظائف السكرتارية لأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والوزراء أو لرؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير وبما لا يجاوز الحد الأقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم٭ المنتدبون إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.وحدد القرار ذاته الفئات والوظائف المستثناة من قرار وقف الندب والنقل وجاءت في البنود كالتالي:٭ المنتدبون أو المنقولون لشغل وظائف الأطباء أو وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والوظائف التي تتدرج تحت مفهوم الملحق والوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارج وفقا لتعميم الديوان رقم 13/1998 أو لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو المعهدين العاليين للفنون المسرحية والموسيقية بوزارة التعليم العالي أو أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية أو كلية على الصباح العسكرية بوزارة الدفاع أو أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.٭ المنتدبون أو المنقولون تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/ 1987 بشأن تعديل قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 4 و5 لسنة 1986 الخاص بتحويل الموظف من مجال تخصصه الأول إلى مجال تخصصه الثاني ذي الطابع الفني أو النادر وكذلك الحاصلين على مؤهلات مخصصة لجهات عمل معينة.٭ المنتدبون أو المنقولون إلى الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء وجهاز الأمن الوطني والحرس الوطني والجهات المنشأة حديثا بموجب قانون أو مرسوم ولمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الجهة.٭ المنتدبون أو المنقولون لشغل وظائف مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية٭ المنتدبون أو المنقولون ممن يتوافر فيهم شرط السكن في مناطق (صباح الأحمد والخيران والوفرة)، على أن يكون الندب أو النقل إلى جهة «لديها مركز عمل يقع في إحدى المناطق المشار إليها» وأن يكون ندب أو نقل الموظف للعمل في المركز الذي يقع في المناطق المشار اليها مع عدم جواز نقله أو ندبه إلى مركز عمل آخر خارج المناطق المشار إليها مدة ثلاث سنوات.٭ الندب للوظائف الاشرافية بالاضافة إلى عمله: يجوز ندب أحد الموظفين المثبت لوظيفة إشرافية بالإضافة إلى عمله للقيام بأعباء وظيفة إشرافية شاغرة ولحين تسكين الوظيفة بعد تحقق الشروط التالية:1 ـ اعتماد الوظيفة الإشرافية المثبت بها الموظف بالهيكل التنظيمي لدى ديوان الخدمة المدنية.2 ـ أن يكون الموظف شاغرا لوظيفة إشرافية بالتثبيت وليس بالندب.3 ـ اعتماد الوظيفة المطلوب تكليفه بالإضافة إلى عمله بالهيكل التنظيمي.4 ـ أن تكون الوظيفة الإشرافية المكلف بها بالإضافة إلى عمله بنفس المستوى الوظيفي المكلف به.5 ـ أن يكون التكليف بالإضافة إلى عمله لحين تسكين الوظيفة.كما يجوز الندب لوظيفة مشغولة لحين عودة شاغلها الغائب لأي سبب من الأسباب المقررة قانونيا ويكون الندب الى الوظيفة من الدرجة الوظيفية ذاتها للموظف أو تعلوها مباشرة.







لا مخالفات في القرارات الجديدة الصادرة وفق الضوابط في ظل استمرار قرار «الخدمة المدنية» بوقفهما استثناءات من وقف الندب والنقل محددة في 7 بنود

الندب والنقل الخارجي «متاح».. وفق ضوابط تشمل المدة الزمنية والفئات والجهات والوظائف المستثناة للمصلحة العامة



قال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن الندب والنقل الخارجي «متاح» وفق ضوابط.

وأوضح أن هذه الضوابط تشمل أن تكون قرارات الندب والنقل الخارجي محصورة في مدة زمنية، وفئات، وجهات، ووظائف تم استثناؤها من قبل مجلس الخدمة المدنية تحقيقا للمصلحة العامة.

وشدد على أنه لا مخالفات قانونية أو لائحية في قرارات الندب والنقل الخارجي الجديدة الصادرة وفق هذه الضوابط في ظل استمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2013 الصادر بناء على قرار من مجلس الخدمة المدنية.

وأوضح المصدر أن القرار حدد سنة واحدة للندب أو النقل ولا تجدد إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية، وجاء في القرار نصا «أنه في جميع الأحوال بالنسبة للفئات المستثناة يكون الندب أو النقل لمدة سنة واحدة فقط، ولايجوز تمديد هذه السنة إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية، ولا يجوز لهذه الجهات ندب من يشغل وظيفة إشرافية بجهة عمله الأصلية.

وقد أفرد الديوان في قرار لاحق 5 شروط للندب للوظائف الإشرافية بالإضافة إلى عمل الموظف.

هذا، وأوضح المصدر أن التعميم رقم 10 لسنة 2013 حدد الفئات والوظائف والجهات المستثناة من قرار وقف الندب، وتشمل:

.المنتدبين للعمل بوظائف السكرتارية لأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والوزراء أو لرؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير، وبما لا يجاوز الحد الأقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم.

.المنتدبين إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وحدد القرار ذاته الفئات والوظائف المستثناة من قرار وقف الندب والنقل، وجاءت في البنود كالتالي:

.المنتدبون أو المنقولون لشغل وظائف الأطباء أو وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق والوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارج وفقا لتعميم الديوان رقم 13/1998، أو لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو المعهدين العاليين للفنون المسرحية والموسيقية بوزارة التعليم العالي أو أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية أو كلية على الصباح العسكرية بوزارة الدفاع أو أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

.المنتدبون أو المنقولون تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/ 1987 بشأن تعديل قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 4 و5 لسنة 1986 الخاص بتحويل الموظف من مجال تخصصه الأول إلى مجال تخصصه الثاني ذوي الطابع الفني أو النادر، وكذلك الحاصلون على مؤهلات مخصصة لجهات عمل معينة.

.المنتدبون أو المنقولون إلى الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء وجهاز الأمن الوطني والحرس الوطني، والجهات المنشأة حديثا بموجب قانون أو مرسوم ولمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الجهة.

.المنتدبون أو المنقولون لشغل وظائف مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية.

.المنتدبون أو المنقولون ممن يتوافر فيهم شرط السكن بمناطق (صباح الأحمد والخيران والوفرة)، على أن يكون الندب أو النقل إلى جهة«لديها مركز عمل يقع في إحدى المناطق المشار إليها»، وأن يكون ندب أو نقل الموظف للعمل في المركز الذي يقع في المناطق المشار إليها مع عدم جواز نقله أو ندبه إلى مركز عمل آخر خارج المناطق المشار إليها مدة ثلاث سنوات.

.الندب للوظائف الإشرافية بالإضافة إلى عمله:

يجوز ندب أحد الموظفين المثبت لوظيفة إشرافية بالإضافة إلي عمله للقيام بأعباء وظيفة إشرافية شاغرة ولحين تسكين الوظيفة بعد تحقق الشروط التالية:

1 - اعتماد الوظيفة الإشرافية المثبت بها الموظف في الهيكل التنظيمي لدى ديوان الخدمة المدنية.



2 - أن يكون الموظف شاغرا لوظيفة إشرافية بالتثبيت وليس بالندب.

3 - اعتماد الوظيفة المطلوب تكليفه بالإضافة إلى عمله بالهيكل التنظيمي.

4 أن تكون الوظيفة الإشرافية المكلف بها بالإضافة إلى عمله بنفس المستوى الوظيفي المكلف بها.

5 - أن يكون التكليف بالإضافة إلى عمله لحين تسكين الوظيفة.

كما يجوز الندب لوظيفة مشغولة لحين عودة شاغلها الغائب لأي سبب من الأسباب المقررة قانونيا، ويكون الندب إلى الوظيفة من الدرجة الوظيفية ذاتها للموظف أو تعلوها مباشرة.