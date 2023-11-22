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الصفا الإنسانية تحصد 5 مراكز بمسابقة الكويت لحفظ القرآن

11/22/2023 11:38:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية عبدالعزيز محمد الشايع عن شكره للأمانة العامة للأوقاف لإتاحتها الفرصة للجهات الخيرية للمشاركة في العرس القرآني الكبير الذي يحظى بإشادة محلية وعالمية، ويساهم في توفير المحضن التربوي والقيمي لحفظة كتاب الله الكريم. واغتنم الشايع المناسبة للإشادة بدعم صاحب السمو الأمير لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، ولكل ما من شأنه خدمة ونشر القرآن الكريم وعلومه على النطاقين المحلي والعالمي، معربا عن سعادته بحصول جمعية الصفا الإنسانية على 5 مراكز فائزة، مبينا أن الجمعية شاركت بـ 114 حافظا وحافظة في مختلف الفئات لهذا العام.

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